Agression à Nantes : un homme de 22 ans enlevé puis roué de coups

Une enquête de gendarmerie est ouverte dans cette affaire d'enlèvement et de violences aggravées, dans la nuit de vendredi à samedi 10 avril, à Nantes.

Vers 1h du matin, un homme de 22 ans se fait accoster au volant de sa voiture, chemin des Bateliers, par deux individus, dont l'un est porteur d'une arme de poing. Ce dernier monte dans la voiture pour le frapper. La victime réussit à s'enfuir, mais elle se fait rattraper par les assaillants, au volant de sa propre voiture. Là, il est forcé de monter dans le coffre.

Les auteurs toujours en fuite

La voiture rejoint ensuite l'île de Nantes. Sur un parking près du centre commercial Beaulieu, "deux ou trois individus" selon la police, le rouent de coups de poing, également de barres de fer et de casque de moto notamment. Un témoin de la scène prévient alors la police. La victime, transportée au CHU de Nantes, s'en sort avec une plaie ouverte sur le crâne, des hématomes au visage et sur le corps, et une blessure au bras droit.

Les auteurs des faits sont toujours en fuite. Une enquête de police est en cours, mais la victime n'a pas souhaité porter plainte. Elle serait déjà connue des services de police pour "un transport d'armes".