Agression au CHU de Rennes : la patiente va devoir indemniser les soignants

Ce lundi 10 juin, une femme de 31 ans s'en est pris à quatre soignants des urgences du CHU de Rennes. Il a fallu la présence d'agents de sécurité pour parvenir à la maîtriser. La patiente était ivre au moment des faits.

Elle regrette son comportement

Après avoir été placée en garde à vue, elle a été déférée au parquet de Rennes pour répondre de violences, menace de crime et délit sur un professionnel de santé et d'outrage à personne investie d'une mission de service public. La jeune femme, sans antécédent judiciaire, a reconnu les faits et regretté son comportement agressif.

Dans le cadre d'une mesure de composition pénale, elle devra indemniser les soignants et traiter son addiction à l'alcool.