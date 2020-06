Agression au couteau à Belfort : ce que l'on sait sur le profil de la victime

On en sait un peu plus sur le profil de la victime qui a été tuée en plein centre ville de Belfort samedi en fin d'après-midi, peu après 17h. Le jeune homme a été mortellement poignardé, rue Thiers et son agresseur a réussi à prendre la fuite. La victime était connue de la police.