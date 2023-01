Agression au couteau à Châlons-en-Champagne : un mineur de 12 ans mis en examen

L'agression s'est produite mercredi à la mi-journée, rue du lieutenant Pierre Loyer, quartier Orléans à Châlons-en-Champagne. Un adolescent de 16 ans est grièvement blessé à l'arme blanche. Il aurait reçu plusieurs coups de couteau. Quarante-huit heures après les faits, on apprend qu'un jeune de 12 ans a été mis en examen pour violences aggravées par trois circonstances, violences avec arme, préméditation et en réunion. Deux autres adolescents, un majeur de 18 ans et un mineur de 17 ans sont mis en examen pour complicité de violences avec arme précise la procureure de Châlons-en-Champagne, Ombeline Mahusier. Aucun des trois n'étaient connus des services de police. Le jeune de 12 ans a fait l'objet d'une mesure de placement. Le parquet de Châlons-en-Champagne n'a pas précisé les raisons exactes de ce déchainement de violences.

