Agression au couteau à Creissan : "On ne pourra pas mettre un gendarme dans chaque car"

Thierry Mathieu, président d'Hérault Transport, revient longuement sur cette agression dans un bus scolaire liO lundi soir. Un adolescent de 17 ans a été poignardé de quatre coups de couteau par un autre passager du même âge. Le pronostic vital de la victime n'a pas été engagé, mais ses blessures, au dos notamment, sont assez graves.

"Nous sommes habitués à gérer des incivilités avec des petits couillons qui exagèrent avec le chauffeur ou un autre écolier mais nous n'avions jamais connu une situation aussi grave, explique le président d'Hérault Transport. Nous devons nous interroger sur cette violence et ces jeunes qui se promènent avec une arme blanche dans leur cartable."

"Là, c'est l'effroi. Quatre coups de couteau, c'est très grave. Le père et le frère de la victime, avec qui j'ai pu échanger, sont l'un et l'autre choqués. On n'a pas de détecteur de métaux à l'entrée des cars. Je me sens responsable. J'ai l'habitude de dire que les conducteurs sont là pour regarder la route et pas pour regarder ce qui se passe dans le car. Il faut s'interroger sur cette violence parmi notre jeunesse qui est inadmissible. On ne pourra pas mettre un gendarme dans chaque car. Il faut donc être ferme pour punir les faits."

Le bus qui a dû s'arrêter à Creissan suite à cette agression ramenait à Béziers une douzaine d'élèves du lycée professionnel Jacques-Brel.