Agression au couteau à la gare de Béziers : "j'ai cru qu'il avait une bombe sur lui" raconte un passager

Grosse frayeur ce mardi matin vers 5h45 à la gare de Béziers. Un homme vêtu de noir, et muni d'un couteau s'en est pris à la trentaine de passagers qui attendait leur train pour se rendre à Montpellier. L'individu, assez jeune d'après de nombreux témoins hurlait en arabe Allah Akbar. Il avait les deux bras en l'air bloquant l'entrée à la gare "On avait l'impression qu'il priait. À chaque fois que des personnes s'approchaient de la gare, il allait droit vers elles en les repoussant". L'homme a été rapidement interpellé par la police municipale et nationale.

"On aurait dit un terroriste d'Al-Qaïda, comme ceux qu'on a vu à la télévision"

Des témoins auraient été frappés à coups de pied. L'homme se serait aussi servi du manche de son couteau pour donner des coups s'ils rentraient dans la gare confie l'un d'eux. "Il se retenait de mettre le coup de couteau. Comme s'il n'avait pas l'intention de le donner, mais il se retenait au dernier moment".

L'homme était habillé de noir. Djellaba, pantalon et chaussures noirs, avec un turban de même couleur, et un col blanc, très élégant explique Antonio. "Je suis étonné que personne n'ait été touché par la lame de son arme raconte un autre. Il avait une tête de terroriste confirmé. Ce n'était pas un fou".

"On s'est demandé s'il n'avait pas une bombe sur lui. On avait l'impression qu'il attendait la police"

"Je vous le dis honnêtement, j'ai pensé qu'il attendait la police pour se faire exploser. J'ai eu la sensation qu'il ne voulait pas s'en prendre aux gens.". À l'arrivée de la police municipale, rejoint par la nationale, l'individu leur fait face aussitôt d'après des témoignages. "Au lieu de s'enfuir, il se met droit devant eux. Quand un policier lui demande de jeter son couteau, il lui dit que non et lui crie encore une fois Allah Akbar". L'homme est rapidement encerclé. Plusieurs tirs de teasers sont alors réalisés pour le maîtriser explique un passager. "Les premiers tirs n'ont pas fonctionné".

"On a eu très peur ce matin"

La scène a été filmée par les passagers. Certains hurlant aux forces de l'ordre de tirer. "Ils étaient terrorisés. C'était assez bizarre comme situation" raconte ce témoin.

"Il cherchait à attirer l'attention"

L'homme a été placé en garde à vue, au commissariat de police de Béziers, du chef de menaces de mort avec armes (couteau) sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Les vidéos de la gare sont en cours d'exploitation. Les enquêteurs auditionnent par ailleurs les différents témoins.

Le procureur de la République de Béziers, Raphaël Balland devrait communiquer dans la journée.