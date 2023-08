Agression au couteau à la gare de Béziers : l’homme avait déjà été menaçant, au même endroit

L'Algérien qui a menacé des passagers avec un couteau ce mardi matin à la gare de Béziers sera jugé fin septembre. Il devait être jugé en comparution immédiate ce jeudi 24 août devant le tribunal correctionnel, mais le parquet et son avocat ont demandé des expertises complémentaires. Son conseil souhaite une expertise en raison de troubles de la personnalité. Le prévenu, consommateur de stupéfiants, voulait pourtant être jugé le jour-même. Cet homme, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, qui parle peu français et bénéficie d'un interprète à l'audience, n'a donc pas été entendu par son conseil. Il faudra attendre les résultats d’une expertise toxicologique approfondie et d’une expertise psychiatrique complémentaire.

ⓘ Publicité

Relâché quatre jours plus tôt après avoir été interpellé pour outrage et rébellion

Cet homme de 27 ans, qui était vêtu d’une djellaba et qui se référait à Allah lors des faits mardi en gare de Béziers, est poursuivi pour avoir menacé de mort des policiers et des passagers de la SNCF qui s'apprêtaient à prendre leur TER, vers six heures du matin. Sept victimes dont deux policiers se sont constituées partie civile.

Quatre jours avant son passage à l'acte, cet homme s'était déjà montré menaçant. C'était d’ailleurs devant la gare de Béziers. Le prévenu, en situation irrégulière, s'était rebellé contre des agents de la police ferroviaire en tenant des propos racistes. L'homme avait alors été interpellé et transporté au commissariat avant d'être relancé.

"Poursuivi par le diable"

Son état de santé est jugé fragile : une forte paranoïa. Cet Algérien a tenu des propos incohérents, tout au long de sa garde à vue de 48 heures. Il dit avoir été poursuivi par le diable, surveillé dans la rue par une dizaine de personnes alors alors qu’il se rendait à la mosquée, ou encore être persécuté par la France entière.

Ses déclarations sont décousues, souvent irrationnelles. Les raisons de son emportement ne sont pas très claires. Le fond du dossier n'a pas été abordé à l'audience de ce jeudi, en raison de la demande de report. Les dépistages d'alcool ou de produits stupéfiants pratiqués se sont avérés négatifs.

D'après un témoin des faits de ce mardi, interrogé par France Bleu Hérault, cet homme avait les deux bras en l'air : "On avait l'impression qu'il priait. À chaque fois que des personnes s'approchaient de la gare, il allait droit vers elles en les repoussant. On aurait dit un terroriste d'Al-Qaïda, comme ceux qu'on a vu à la télévision. Je suis étonné que personne n'ait été touché par la lame de son arme. Il avait une tête de terroriste confirmé. Ce n'était pas un fou".

loading

Les images de la gare inexploitables

Sur la trentaine de passagers présents ce mardi, seuls cinq d'entre eux ont porté plainte. Le parquet de Béziers est d'ailleurs surpris. Leurs témoignages et les vidéos réalisées par ces derniers sont pourtant importants, d'autant qu'il est impossible d'exploiter les images des caméras de vidéosurveillance de la gare. Elles ne fonctionnent pas, ce qui complique les investigations.

À l’arrivée des patrouilles de la police nationale et municipale, le suspect a menacé de tuer les quatre fonctionnaires. Trois pistolets à impulsions électriques ont été nécessaires pour le maîtriser.

Aucune radicalisation religieuse d'après le parquet de Béziers

Le jeune homme est connu de la justice pour des vols de vêtements. Il a été placé en détention provisoire en attendant son procès.

La perquisition à son domicile de Béziers n'a apporté aucun élément allant dans le sens d'une radicalisation religieuse. De même, l’analyse de son téléphone par la direction territoriale de la police judiciaire (DTPJ) de Montpellier n'a pas permis de retrouver un quelconque lien avec un aspect terroriste. D'ailleurs, le parquet national antiterroriste, informé de ces faits, comme toujours en pareille situation, n’a pas retenu sa compétence.