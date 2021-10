Agression au couteau à Petite-Rosselle : plusieurs mineurs interpellés dont l'auteur présumé des faits

Un habitant de Petite-Rosselle a été grièvement blessé à coups de couteaux dimanche soir. Il a été frappé par un jeune qui a été interpellé en début de semaine et placé en garde à vue comme sept autres mineurs.

Quel contentieux oppose un couple habitant à Petite-Rosselle et un groupe de jeune, au point d'en venir à des coups de couteau ? Cela fait quelques temps en tout cas que l'homme et la femme se disaient harcelés par cette bande.

Cinq coups de couteau dans l'abdomen

Dimanche 24 octobre, en début de soirée, le mari constate que la vitre d'une fenêtre de sa maison a été traversée par une pierre. Immédiatement il se lance à la poursuite des jeunes et parvient à en attraper un. Mais celui-ci lui assène cinq coups de couteau, dont l'un lui traverse l'estomac et l'autre lui brise une côte. La victime est transportée en urgence à l'hôpital de Mercy. Aujourd'hui, sa vie n'est plus en danger, mais l'homme s'en tire avec 8 jours d'ITT (incapacité temporaire totale).

L'auteur présumé interpellé

En début de semaine, la police de Forbach a procédé à l'interpellation de 8 jeunes, âgés de 15 à 17 ans. Quatre ont été libérés mardi. Parmi les quatre autres toujours interrogés figure l'auteur présumé des faits. Il reconnait les coups de couteau tout en les minimisant. L'adolescent devrait être présenté ce mercredi à un juge du tribunal de Metz en vue d'une mis en examen pour tentative d'homicide. Il encourt jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle.