Agression au couteau à Pithiviers : une information judiciaire ouverte pour tentative d'assassinat

Une information est ouverte pour tentative d'assassinat, après l'agression au couteau commise dans la nuit de jeudi soir dernier à Pithiviers, indique le parquet d'Orléans. Un homme de 31 ans avait été grièvement blessé, frappé à coups de couteau, rue Amiral Gourdon, dans le centre-ville, vers 23 heures. Un homme et une femme avaient été interpelés la nuit même, placés en garde à vue, puis présentés à un juge d'instruction.

Lui, âgé de 29 ans, est mis en examen pour tentative d'assassinat, elle pour avoir facilité cette tentative, donc pour complicité. Tous deux sont écroués. On ne sait pas grand chose des circonstances et du mobile, le parquet d'Orléans reste très évasif sur ce point. On peut supposer que la victime a reçu un sms envoyé d'un téléphone portable, pour lui fixer un rendez-vous.

Des faits passibles d'une cour d'assises

L'homme est en effet mis en examen pour avoir refusé de donner son code, permettant d'accéder aux données de son téléphone, c'est une infraction et c'est peut-être la clef de cette agression dont on ne connaît pas non plus le mobile. La femme, âgée de 28 ans, est elle mise en examen pour avoir "facilité une tentative d'assassinat". Des faits passibles d'une cour d'assises et de la réclusion criminelle à perpétuité.

La victime avait d'abord été prise en charge par les secours avec un pronostic vital engagé, il est désormais levé.