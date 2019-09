Agression au couteau à Villeurbanne : l'assaillant présente "un état psychotique" selon le procureur de Lyon

Au lendemain de l'attaque au couteau qui s'est déroulée à Villeurbanne et où un jeune homme a trouvé la mort, le procureur de Lyon a évoqué ce dimanche l'état psychiatrique de l'assaillant et salué l'intervention des témoins qui ont permis son interpellation.

Villeurbanne, France

Le procureur de la République de Lyon s'est exprimé ce dimanche 1er septembre 2019 au lendemain de l'attaque au couteau qui s'est déroulée à Villeurbanne et au cours de laquelle un jeune Savoyard a été tué et huit personnes blessées dont trois gravement. Leur pronostic vital n'est plus engagé a précisé le magistrat.

Des propos incohérents en garde à vue

L'assaillant interpellé sur les lieux n'avait aucun antécédent judiciaire. En garde à vue, il a tenu des propos incohérents, délirants. "L'expert psychiatre évoque un état psychotique envahissant avec délire paranoïde" a déclaré Nicolas Jacquet qui précise que les analyses toxicologiques ont permis d'établir que cet homme avait consommé du cannabis.

Le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi

Aucun élément laissant apparaître une éventuelle radicalisation n'a été trouvé au domicile du suspect lors de la perquisition menée dans un centre d'hébergement pour réfugiés où il vivait, à Vaulx-en-Velin. Cet homme, de nationalité afghane, est connu sous deux identités différentes et trois dates de naissance déclarées (33, 31 ou 27 ans). Localisé successivement en Italie, en Allemagne et en Norvège, il est titulaire d'une carte de séjour temporaire en France. Le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi dans cette affaire même s'il suit la situation de près a expliqué le représentant du parquet de Lyon.

Nicolas Jacquet a également salué l'action des témoins - dont trois chauffeurs du réseau de transports en commun lyonnais - qui a permis l'interpellation de l'assaillant. Une information judiciaire doit être ouverte ce lundi.