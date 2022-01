Agression au couteau d'un élu à Ivry : 18 mois de prison ferme et une relaxe

Deux hommes comparaissaient ce jeudi 5 janvier devant le tribunal de Créteil pour la violente agression de Boukary Gassama, adjoint chargé de la jeunesse à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). L'un, âgé de 20 ans, a été condamné à trois de prison dont 18 mois ferme, le second, âgé de 26 ans, a été relaxé.

Le tribunal a suivi les réquisitions du parquet

Les réquisitions du parquet ont été suivies. Le ministère public n'a pas demandé de peine plus sévère contre le prévenu qui a été condamné, arguant que si sa participation à l'agression était certaine, il n'était pas forcément l'auteur des coups de couteau. Concernant le second prévenu, la relaxe a été demandée car lors de sa première audition, la victime avait déclaré ne pas reconnaitre la voix de ses agresseurs, avant d'identifier, dans un second temps, la voix de cet homme. "On a cru qu'il y avait des motivations d'ordre politique dans ce dossier. Il n'en est rien", s'est réjouit son avocat Me Serge Money. Lors de ses auditions, Boukary Gassama avait lui-même reconnu que son agression était probablement liée à une rivalité entre quartiers rivaux d'Ivry.

Une violente agression

Le 8 octobre dernier, l'élu sortait d'un match de l'équipe locale de handball lorsqu'il a été pris à partie par une dizaine de personnes dissimulées sous des capuches, "qui l'ont frappé derrière la tête", le faisant chuter au sol pour ensuite le frapper de trois coups de couteau dans la cuisse. Ses agresseurs avaient également proféré des menaces : "tu tues des gens, on va te tuer toi'". Ils avaient ensuite pris la fuite. Deux proches de cet élu, dont un autre adjoint chargé des personnes âgées, Ghaïs Bertout-Ourabah, ont été légèrement blessés en tentant de s'interposer.