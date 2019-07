Agression au couteau dans Tours : Deux jeunes condamnés

Indre-et-Loire, France

Deux jeunes hommes de 21 ans, habitant Tours, ont été condamnés lundi 8 juillet par le tribunal correctionnel de Tours. Ils ont été reconnus coupables de violences en réunion. Ils ont d'abord agressé un jeune place du Grand Marché à Tours, pour une simple histoire de cigarette. Le garçon est rentré chez lui choqué. Son père était là. Il a décidé de retrouver les agresseurs, ce qu'il a réussi près de la place des Halles. S'en est suivie une deuxième rixe. Le père et le fils ont été blessés légèrement à coups de couteau.

Quoi de plus insupportable que de juger ce type de faits, de violences gratuites liées à un sursaut d'origine primaire. La substitut du procureur de Tours à l'audience

L'affaire prend tout son sens à la vue du casier de l'un des deux agresseurs. Il a été condamné le 31 mai 2018 pour des faits du 1er octobre 2017, dans Tours. Il a été reconnu coupable d'une agression à coups de marteau, condamné à 8 mois de prison avec sursis à l'époque. Il est donc là, devant le tribunal en récidive. Quel est son rôle ce soir là? A priori, il assiste à la première rixe. C'est son comparse qui frappe à deux reprises un jeune place du Grand Marché. En revanche, près de la Poste des Halles, il est celui qui porte les coups de couteau. L'autre prévenu a donné un coup de poing et s'est enfui immédiatement. L'objet en question, il dit l'avoir trouvé en bord de Loire quelques heures avant. Il l'a pris "parce qu'il était joli". Il donne cinq coups de couteau dans la rixe. Le père est touché à l'oreille, à la joue et à l'arcade sourcilière. Le fils qui tente de s'interposer est touché à l'avant-bras et à l'oreille. "J'ai sorti le couteau pour me défendre" dit-il à la barre. "Je pensais qu'en voyant le couteau, ils allaient faire demi-tour. Je regrette ce que j'ai fait. J'ai agi par peur, peur d'être frappé". "Mais vous auriez pu les tuer!" lance la présidente. "Mes clients sont marqués physiquement et psychologiquement" dit d'ailleurs l'avocate du père et du fils. "Des faits de violences gratuites, insupportables" enchaîne la substitut du procureur dans son réquisitoire.

Il y a une volonté de faire de cette histoire un exemple regrette l'avocat d'un des prévenus

Le tribunal correctionnel de Tours a condamné les deux jeunes, dont l'un pour violences en réunion avec arme, l'autre uniquement pour violences en réunion. L'auteur des coups de couteau écope de 18 mois de prison ferme, dont 6 mois avec sursis, avec mandat de dépôt. Le second, lui, ressort du tribunal avec une peine de 12 mois de prison avec sursis, pour avoir porté deux coups de poings et un coup de pied.