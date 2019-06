Agression au couteau dans un TGV Dax-Paris

Labouheyre, Landes, France

L'agression s'est produite vers 18h20 ce mardi soir. Pour une raison encore inconnue, une passagère a tenté de poignarder l'agent. Chloé était dans la rame où s'est déroulée l'agression. "Tout s'est passé très vite" , explique-t-elle.

Une femme qui avait l'air en détresse - Chloé, témoin

Encore choquée, elle raconte: "Quand je suis rentrée dans le train à Dax, il y avait une jeune femme qui était déjà assez agitée. On l'entendait un peu crier. Et puis elle s'est mis à crier de plus en plus fort. A un moment donné, les contrôleurs sont arrivés et c'est là qu'elle a pété les plombs. Clairement puisqu'elle a sorti un couteau. Elle a essayé de poignardé dans le dos un des contrôleurs. Heureusement elle est tombée. Donc elle n'a pas réussi à le poignarder. Elle l'a juste coupé au niveau du bras. Mouvement de foule. Elle a commencé à vouloir s'égorger avec son couteau. Trois personnes, trois hommes sont intervenus. La jeune fille a été plaquée au sol. Elle continuait de hurler. Elle avait des propos assez confus. En fait c'était une femme qui avait l'air en détresse."

Soutien psychologique et numéro vert

"Placage au sol, arrêt dans une gare, pompiers, flics, des gens apeurés..." décrit encore ce témoin. Le train s'est arrêté en gare de Labouheyre dans les Landes où les policiers ont interpellé la jeune femme "d'une trentaine d'années".

Selon la SNCF, le contrôleur a été pris en charge par les pompiers. Il est soutenu par un cadre de permanence et bénéficie d'une assistance psychologique. Un dépôt de plainte va également être effectué. Le train Dax-Paris est reparti avec un retard d'environ 45 minutes. Les passagers qui le souhaitent peuvent bénéficier d'un soutien psychologique. La SNCF a mis en place un numéro vert.