Agression au couteau en Dordogne : le suspect avait deux couteaux dans sa voiture

Deux jours après l'affaire des coups de couteau à Minzac en Dordogne, le suspect est présenté à un juge ce mardi à Bergerac en vue d'une mise en examen pour violences aggravées par trois circonstances. L'homme d'une vingtaine d'années avait bu et consommé de la drogue avant de prendre le volant, il a prononcé des menaces de mort à l'encontre de la victime et il transportait deux couteaux dans sa voiture.

Le suspect reconnaît les faits qui lui sont reprochés

Le parquet de Bergerac a requalifié les faits, il avait ouvert l'enquête à l'origine pour tentative d'homicide. Le suspect, originaire de Libourne, reconnaît les faits qui lui sont reprochés, c'est-à-dire les deux coups de couteau portés à la victime, un trentenaire originaire lui aussi de Libourne.

50 jours d'ITT pour la victime

Les deux hommes ne se connaissaient pas et n'ont aucun lien entre eux précise le parquet. Le ton est monté entre les deux ce dimanche 2 janvier vers 11 heures alors que les deux voitures roulaient dans le secteur. Les circonstances restent à définir. Les deux hommes ont donné leur version des faits.

Le suspect explique qu'il s'est senti suivi et qu'il a pris peur. La victime qui s'est vu prescrire 50 jours d'ITT et qui est sortie de l'hôpital, affirme quant à elle que son agresseur lui a fait plusieurs queues de poisson et des gestes de menaces de mort à travers la vitre. Le trentenaire déclare s'être arrêté pour comprendre les raisons de ces gestes. Son fils de 7 ans, présent dans la voiture au moment de l'agression, a lui aussi été entendu par les enquêteurs.