Agression au couteau en Haute-Vienne : vers une information judiciaire pour tentative de meurtre

L'homme placé en garde à vue après une agression au couteau sur son voisin, à Saint-Sulpice-Laurière, sera déféré devant le parquet de Limoges ce jeudi en vue de l'ouverture d'une information judiciaire pour tentative de meurtre.

L'homme âgé de 64 ans, arrêté et placé en garde à vue après une agression au couteau sur son voisin en Haute-Vienne, sera déféré et présenté au parquet de Limoges ce jeudi. Il reconnaît avoir porté des coups de couteau à son voisin âgé de 68 ans ce mardi soir vers 21h30 à Saint-Sulpice-Laurière, dans le nord-est de la Haute-Vienne.

Intervention chirurgicale pour la victime

Et c'est apparemment en raison "du comportement envahissant" de son voisin qu'il est passé à l'acte, selon ses déclarations faites aux enquêteurs. Il était sous l'emprise de l'alcool avec plus d'1,8g par litre de sang au moment des faits. La victime, dont les jours ne sont pas en danger, souffre d'une plaie à un doigt et de trois plaies à l'abdomen dont l'une a nécessité une intervention chirurgicale. Le parquet de Limoges s'oriente vers l'ouverture d'une information judiciaire pour tentative de meurtre dans ce dossier.