Agression au couteau à l' hôpital de Villepinte - le suspect s'est rendu

Un homme d'une quarantaine d'années, soupçonné d'avoir blessé trois personnes qui patientaient à l'hôpital Robert Ballanger de Villepinte (Seine-Saint-Denis) dans la nuit de samedi à dimanche, s'est rendu mercredi. Il a été placé en garde à vue.

L'agression s'etait passée dans le sas d'entrée des urgences de l'hôpital Robert Ballanger à Villepinte. Trois membres d'une même famille croisent un homme, qui se dispute avec sa compagne. Les regards sont braqués sur lui. Mais l'homme s'énerve, le ton monte... il finit par sorti un couteau et poignarde les 3 victimes. Un homme, qui est touché à la cuisse, une femme à la poitrine, et une autre à l'artère fémorale. Les blessés ont été immédiatement pris en charge par le personnel de l'hôpital. Une enquête pour tentative de meurtre avait été ouverte par le parquet de Bobigny.

Le suspect s'est rendu

Le suspect , un homme d'une quarantaine d'années s'est rendu sur les conseils de son avocat. Il est toujours entendu.