Agression au couteau à Saint-Étienne : le couple placé en détention, la victime toujours hospitalisée

Le couple va être placé en détention dans l'après-midi. Ils vont être présentés à un juge d'instruction pour trois chefs d'accusation, dont la tentative d'homicide. Les jours de la victime ne sont pas en danger.

Jeudi en début d'après-midi, une dispute a éclaté entre un couple et un homme de 37 ans. Ce dernier a reçu deux coups de couteau, un au thorax et l'autre à l'abdomen. Il est depuis hospitalisé à l'Hôpital Nord, ses jours ne sont pas en danger. L'homme et la femme du couple, âgés respectivement de 33 et 29 ans, ont vu leur garde à vue être prolongée. Ils vont être incarcérés dans la foulée.

Une information judiciaire a été ouverte. Les deux agresseurs vont être présentés à un juge pour trois chefs d'accusation : tentative d'homicide, port d'arme et rébellion. Pendant l'interpellation, l'homme du couple aurait craché à plusieurs reprises sur les autorités.

L'affaire pourrait donc être jugée devant la cour d'assises, c'est au juge d'instruction d'en décider.

Un différend de longue date

Le couple et la victime se connaissaient bien. Vraisemblablement, le différend n'avait rien d'anodin, au contraire, il durait depuis de longs mois. Mais pour l'instant, les autorités n'ont pas précisé les enjeux du différend. Sans le témoignage de la victime, toujours hospitalisée, l'affaire peine à s'éclaircir.

L'agression s'est déroulée en plein centre ville de Saint-Étienne, à l'angle de la rue Sainte-Catherine et de la rue des Fossés, dans un quartier piéton proche de la place du Peuple. La dispute aurait très rapidement dégénéré. Selon certains témoins, c'est la fille du couple qui aurait porté les coups de couteau, après avoir pourchassé la victime dans le centre stéphanois.