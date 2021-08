Agression au Katana à Bergerac : le procès prévu lundi

L'agression s'est déroulée en plein cœur de Bergerac. Le mercredi 18 août dernier dans l'après-midi, un jeune homme 21 et un adolescent de 16 ans se battent à coups de Katana et de marteau.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le plus âgé s'en serait pris à celui qui est désormais considéré comme une victime pour une histoire de faux billet de 20 euros. L'homme de 21 ans vole le téléphone du plus jeune à la suite de la dispute. Ce dernier se présente chez une connaissance à deux pas du lieu du vol et se procure un katana pour aller en découdre avec celui qui détient son téléphone portable.

Les passants mettent fin à l'agression

Le voleur de portable va de son côté chercher un marteau avant que les deux ne se retrouvent en pleine rue. La bagarre est rapide, le jeune homme se fait désarmer et reçoit des coups de sabre au cou. Ce sont des passants qui mettent fin à la bagarre avant l'arrivée de la police.

Au procès, ce lundi après-midi, celui qui a volé le téléphone portable devrait plaider la légitime défense. D'ici là, il se trouve en détention provisoire.