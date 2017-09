Agression au lycée des Catalins à Montélimar, le personnel exerce son droit de retrait

Un surveillant a été agressé au portail de l'établissement ce jeudi, par un ancien élève. Le personnel dénonce une multiplication des incidents.

Ce jeudi, en fin d'après-midi, ce surveillant est au portail pour la sortie des cours, lorsqu'un jeune, extérieur au lycée, s'approche. Une altercation éclate et l'agresseur porte des coups, avant que deux personnes s'interposent.

L'assistant d'éducation est blessé au visage, touché à l'arcade sourcilière. Cette agression lui vaut trois jours d'interruption de travail. Il a déposé plainte au commissariat ce vendredi matin.

Enquête ouverte

La police a ouvert une enquête. On ne connaît pas les causes de la bagarre, pour l'instant. On sait seulement que le jeune agresseur est un ancien élève du lycée des Catalins.

Droit de retrait

Par solidarité, ce vendredi matin, le personnel de l'établissement a débrayé : professeurs, surveillants, agents ont fait valoir leur droit de retrait en solidarité avec leur collègue et pour dénoncer des incidents qui se multiplient.

D'après la proviseure du lycée, des violences verbales ont lieu régulièrement, mais c'est la première fois , depuis 5 ans, qu'elle assiste à une agression physique. Les cours ont repris normalement cet après-midi à 14 heures.