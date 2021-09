Après une bagarre entre deux adolescentes fin août à Bassan (Hérault), l'une d'elle a été mise en examen ce mardi pour violences en réunion. Trois autres mineurs sont accusés d'avoir filmé la scène sans intervenir et d'avoir diffusé la vidéo sur internet.

Une violente bagarre entre adolescentes filmée et diffusée sur internet, l'une des mineures mise en examen

L'adolescente qui s'est battue et trois mineurs qui filmaient sont poursuivis pour violences en réunion

Au centre, il y a un garçon. C'est une histoire de jalousie entre deux amies, âgées de 13 ans, qui s'envenime sur les réseaux et se termine par une violente bagarre en pleine rue à Bassan, près de Béziers. Lors de cette bagarre, fin août, l'une d'elles prend "le dessus en commettant de nombreuses violences" selon Raphaël Balland, procureur de la République de Béziers. Il est question de "coups de poing et coups de pied sur différentes parties du corps dont la tête, entraînant 3 jours d'incapacité totale de travail."

La scène est filmée par trois autres mineurs, deux garçons et une fille, avec des téléphones portables et des vidéos sont diffusées sur les réseaux sociaux . Suite à une plainte des "parents de la victime", tous les protagonistes sont identifiés par les gendarmes et reconnaissent "leur participation directe ou indirecte aux faits. Aucun d'entre eux n’était connu de la justice jusqu'à présent" indique le Procureur.

La jeune fille "ayant porté de nombreux coups" a été mise en examen pour violences en réunion par le juge des enfants de Béziers ce mardi, "avec une mesure de liberté surveillée confiée à la protection judiciaire de la jeunesse" précise le parquet qui rapporte qu'elle "a affirmé qu'elle regrettait avoir commis ces violences". Elle a également fait valoir qu'elle-même avait été la cible de menaces et d'injures depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux, "notamment de la part de la victime qui était auparavant son amie".

Dans un communiqué, Raphaël Balland rappelle que la loi prévoit que le simple fait de filmer des violences, en s'abstenant d'y mettre un terme sans danger pour soi-même ou les tiers, est un acte de complicité de ces violences, susceptible d'être puni par les mêmes peines. "C'est pourquoi, le parquet a également poursuivi devant le juge des enfants les trois jeunes mineurs ayant filmé la scène de violences, tant du chef de violences en réunion que de celui de diffusion de ces images qui est un autre délit". Tous les trois seront convoqués ultérieurement par le juge des enfants.