Agression d'un arbitre à Salouël : les quatre agresseurs présumés ont été interpellés

Les quatre personnes soupçonnées d’avoir agressé Théo Boucher, un arbitre il y a 10 jours lors d'un match de football des moins de 17 ans à Salouël ont été interpellées lundi 11 avril indique le parquet d'Amiens, confirmant une information du Courrier Picard. Il s'agit d'un adolescent et de trois membres d'une même famille, à savoir une mère et ses deux enfants.

Un procès en juin prochain

Les deux mis en cause qui sont majeurs ont été déférés devant le parquet ce mardi et sont poursuivis pour violences volontaires. En attendant un procès, prévu le 23 juin, le parquet a requis contre ces deux personnes un placement sous contrôle judiciaire et une interdiction de fréquenter toute enceinte sportive. Une demande qui n'a pas été suivie par le juge des libertés et de la détention.

Les deux mis en causes qui sont mineurs et feront l'objet d'une mesure de réparation pénale, l'un pour des faits d'outrage envers une personne chargée d'une mission de service public, et l'autre pour des faits de violences volontaires suivies d'une ITT n'excédant pas huit jours", précise aussi le Procureur de la République d'Amiens.

Samedi 2 avril les équipes de Salouël/Saleux et Albert USOA s'affrontaient lorsqu'un joueur s'en est pris à coups d'insultes à l'arbitre qui finit par l'expulser. C'est après le match que le jeune homme de 18 ans est pris à parti par ses quatre agresseurs.

Une violence qui avait provoqué une vive émotion. Le district de football ainsi que le club de Salouël avait alors décidé de porter plainte. Les rencontres prévues le week-end dernier dans toutes les catégories d'âge avaient été annulées.