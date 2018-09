Montélimar, France

Le fond du dossier n'a pas été abordé lors de cette comparution immédiate. Le prévenu, accusé d'avoir menacé de mort à plusieurs reprises les membres du cabinet d'avocats qui le représentait et frappé l'un d'entre eux ce lundi, doit faire l'objet d'une expertise psychiatrique. Elle permettra au tribunal de mieux comprendre sa personnalité et son comportement.

En attendant l'audience sur les faits qui se tiendra le 19 octobre, le Vauclusien de 26 ans est placé en détention provisoire.

Lorsqu'on frappe un avocat, on s'en prend à la démocratie" - Le bâtonnier

Le bâtonnier du barreau de la Drôme, Me Ivan Flaud, se porte partie civile dans le dossier, au nom de l'Ordre des Avocats : "Je ne peux pas accepter que l'on s'en prenne à des confrères. Si on a une difficulté avec un avocat, on saisit le bâtonnier, et le bâtonnier tranche la difficulté. En l'espèce, ces confrères ont fait un excellent travail dans le dossier de ce client. Dans une République, lorsqu'on frappe, lorsqu'on menace un avocat, on s'en prend à la démocratie."