Agression d'un cadre du PS : le député LREM M'jid El Guerrab placé en garde à vue

Le député La République En Marche M'jid El Guerrab a été placé en garde à vue ce vendredi, après une violente altercation avec le cadre du PS Boris Faure mercredi.

Deux jours après les faits, le député M'jid El Guerrab a été placé en garde à vue ce vendredi, selon les informations de France Info, pour une violente altercation avec un cadre du PS, Boris Faure. Mercredi, le parquet de Paris avait ouvert une enquête pour "violences aggravées". Ce vendredi, l'élu a décidé de renoncer à son immunité parlementaire et de se rendre au commissariat, pour y être placé en garde à vue.

Il a en outre annoncé son retrait du parti : "Suite à l'altercation que j'ai eue avec monsieur Boris Faure, j'ai décidé de me mettre en congé du parti et du groupe parlementaire LREM afin de permettre à l'enquête de se dérouler de la manière la plus sereine possible et de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé. Je souhaite naturellement le rétablissement le plus rapide à monsieur Faure", a-t-il indiqué sur sa page Facebook.

Boris Faure dément avoir insulté le député

Le député des Français de l'étranger est accusé par Boris Faure de l'avoir frappé violemment avec un casque de moto. Le cadre du PS, responsable de la fédération des Français de l'étranger, a été opéré en urgence et placé en soins intensifs.

En cours de rétablissement ce vendredi, il a pu être entendu par les policiers et dément "avoir proféré des insultes racistes" à l'encontre de M'jid El Guerrab, contrairement à la version des faits avancée par le parlementaire, qui affirmait avoir été traité de "sale arabe".