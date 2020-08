Agression d'un chauffeur de bus à Bayonne : une plaque inaugurée en hommage à Philippe Monguillot

Ce mercredi, la mairie de Bayonne a dévoilé une plaque en hommage à Philippe Monguillot, chauffeur de bus bayonnais décédé des suites de son agression le 5 juillet. Une inauguration en présence de ses proches et de quelques uns de ses anciens collègues.

Une plaque rend désormais hommage à Philippe Monguillot au niveau de l'arrêt Balichon à Bayonne. Sur un lampadaire, une plaque vient d'être dévoilée par la mairie de Bayonne ce mercredi 5 août 2020 en présence des proches du chauffeur de bus victime d'une violente agression début juillet et de quelques uns de ses anciens collègues.

Phillipe Monguillot est décédé le 10 juillet, cinq jours après son agression © Radio France - Amaia Cazenave

Sa femme salue le geste proposé par la mairie de Bayonne de faire installer cette plaque. "Même sans la plaque on ne l'oubliera jamais, c'est sûr, mais _la plaque ça nous permet de venir, et de lui parler_, et surtout de ne pas l'oublier, mais je crois que personne ne l'oubliera", explique émue Véronique Monguillot.

"Cette plaque elle dit aussi plus jamais ça, on ne peut pas mettre des plaques comme ça tout le temps ; là y'en a une, faut vraiment que ce soit la seule" Véronique Monguillot, épouse de Philippe Monguillot.

Les faits

Philippe Monguillot, ce chauffeur de bus bayonnais est décédé le 10 juillet dernier, cinq jour après son agression dans l'exercice de ses fonctions à l'arrêt Balichon justement. Une marche blanche avait réuni le 8 juillet plus de 6.000 personnes à Bayonne. Quatre personnes ont été mises en examen dans ce dossier, dont deux pour tentative d'homicide volontaire. Les deux autres sont poursuivies pour non assistance à personne en danger.