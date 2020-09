Deux hommes ont été condamnés lundi à des peines de 7 et 6 mois de prison ferme pour l'agression d'un chauffeur de bus de la RATP à Dugny (Seine-Saint-Denis), le 25 août.

Agression d'un chauffeur de bus à Dugny : deux hommes condamnés à 7 et 6 mois de prison ferme

Les deux individus de 21 et 28 ans ont été condamnés par le tribunal correctionnel à 14 mois, dont 7 mois de sursis probatoire pour l'un, et à 12 mois, dont 6 de sursis probatoire, avec aménagement immédiate de la partie ferme sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE). Le parquet avait requis un an d'emprisonnement assorti du mandat de dépôt pour chacun d'eux.

Deux jours d'arrêt de travail

Mardi 25 août, un conducteur de bus circulant à Dugny (Seine-Saint-Denis) avait été violemment agressé par plusieurs individus. La RATP avait expliqué qu'un "différend de circulation serait à l’origine de l’altercation", et que la police et le Groupe d’intervention et de protection des réseaux était intervenu rapidement. Le conducteur n'a eu aucune blessure grave. Il a bénéficié d'une assistance psychologique. Il a eu deux jours d’ITT, interruption temporaire de travail.

Une vidéo tournée par un témoin de cette agression a été diffusée sur le réseau social Twitter. Les images, tournées à l'extérieur du bus, montrent un groupe de personnes autour du chauffeur. Au moins un homme le met au sol par deux fois et lui assène des coups de pied.