Agression d'un chauffeur de bus à Dugny : trois hommes sont en garde à vue

Dans l'affaire de la violente agression d'un chauffeur de bus de la RATP mardi à Dugny (Seine-Saint-Denis), l'enquête avance. Trois hommes sont en garde à vue ce jeudi, indique la préfecture de police de Paris dans un tweet.

Il indique que les policiers de La Courneuve ont identifié les auteurs présumés de ces violences. Trois hommes qui avaient été convoqués, se sont présentés au commissariat et ils ont été placés en garde à vue.

Le chauffeur de bus avait été agressé mardi en début de soirée. La RATP a expliqué qu'un "différend de circulation serait à l’origine de l’altercation", et que la police et le Groupe d’intervention et de protection des réseaux est intervenu rapidement.

Le conducteur qui est choqué mais pas gravement blessé a déposé une plainte.

Une vidéo de son agression, qui a eu lieu à l'extérieur du bus, circule toujours sur les réseaux sociaux. Les images montrent un groupe de personnes autour du chauffeur, au moins un homme le met au sol par deux fois et lui assène des coups de pied.