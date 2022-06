Agression d’un chauffeur de bus au Mans : « Je n’ai pas envie que ce soit mon tour »

L'émotion est vive parmi les employés de la SETRAM, le réseau de transports en commun de l'agglomération du Mans après l'agression d'un chauffeur de bus mercredi 1er juin 2022 dans le quartier Pontlieue. Ce conducteur a été violemment frappé par deux individus qui, selon les informations de France Bleu Maine, ont été arrêtés le lendemain par la police. D'un commun accord, la direction de la SETRAM et les syndicats de l'entreprise ont décidé une interruption du trafic des bus ce vendredi 3 juin à partir de 18h, en soutien à ce chauffeur, blessé aux chevilles, à la hanche, à la tête ainsi qu’à un coude qui a été fracturé.



Indifférence et violence verbale

Sans aller jusqu'à ces extrémités - heureusement - les 471 conducteurs de tramways et, plus encore, de bus, sont régulièrement pris à partie. L'indifférence et la violence verbale font partie de leur quotidien. « Je viens de me faire insulter par un cycliste, par exemple. Mais rien de grave, en attendant la prochaine fois », témoigne une conductrice qui travaille à la SETRAM depuis sept ans. « Notre quotidien, c’est de plus en plus d’insultes. On sent que les gens sont à cran et se défoulent un peu sur nous », ajoute-t-elle. « Les bras d’honneur, les doigts d’honneur, c’est récurrent. Ce n’est pas exceptionnel. C’est quotidien », décrit, pour sa part un chauffeur expérimenté.

"Dans 95% des cas, ça se passe bien"

Comme la plupart de ses collègues, le Manceau essaye de faire la part des choses. « Dans 95 % des cas, ça se passe bien. Pour le reste, ce sont des incivilités. Selon moi, certaines personnes ne sont pas éduquées », affirme-t-il. Le chauffeur dénonce l’indifférence dont font preuve certains voyageurs. « Aujourd’hui, les gens ne nous regardent plus, ne nous considèrent plus. Ils rentrent dans le bus comme dans un moulin », rapporte-t-il. « Dès que des choses les énervent, nous sommes les premiers fusibles. Ils nous reprochent d’être en retard ou de conduire brusquement », détaille ce conducteur qui dit parvenir à prendre du recul. « J’ai une armure », confie-t-il.



"Nous devrions être classés parmi les métiers à risque"

A ces insultes et regards de travers, s’ajoutent les obstacles de plus en plus nombreux dans les rues de l’agglomération du Mans. Autant de manques de respect. « Les voitures mal garées, les refus de priorité. Il faut tout le temps être sur le qui-vive », témoigne un jeu chauffeur de bus. Dans ces conditions, conserver son sang-froid n'est pas forcément évident mais indispensable, insiste une conductrice, entre deux trajets, place de l'Eperon.

« Que faire? », s’interroge-t-elle. « Je ne sais pas. Il faut vraiment que nous soyons considérés, peut-être comme un métier à risque ». La conductrice se souvient d’une « formation sur le lâcher prise pour ce genre de comportements ». Elle confie aussi ses craintes : « Je n’ai pas envie que ce soit mon tour ». La SETRAM effectue, chaque jour, 115.000 voyages dans l'agglomération du Mans dont 40% à bord de ses bus.