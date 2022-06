Agression d'un chauffeur de bus de Poitiers. Le trafic est partiellement suspendu

Ce matin, un conducteur de Vitalis a été agressé sur la ligne 2B, à l’arrêt Lavoisier, vers 10h15 par un individu qui l’a menacé avec une arme blanche. La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail s’est réunie en urgence. En concertation, la Direction de Vitalis a pris la décision de suspendre exceptionnellement la ligne 2 (2A et 2B) jusqu’à 16h, en soutien au conducteur. La Direction de Vitalis condamne fermement cette nouvelle agression et remercie l’ensemble des usagers pour leur compréhension.

