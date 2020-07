Agression d'un conducteur de bus à Bayonne : les conducteurs Idelis solidaires

Deux jours après l'agression de Philippe Monguillot, à Bayonne, les syndicats du réseau de bus palois lancent un appel à participer à la marche blanche organisée mercredi à 19h30 à Bayonne. Le conducteur était ce mardi toujours en état de mort cérébrale. Cinq personnes ont été interpellées. La police a lancé un appel à témoins pour déterminer les circonstances exactes de l'agression.

Le procureur de la République de Bayonne, Marc Mariée a annoncé ce mardi soir au cours d'une conférence de presse que deux auteurs présumés des coups portés à la victime, sont actuellement présentés à un juge d'instruction pour être mis en examen avec le chef d'inculpation de tentative homicide volontaire. Deux autres personnes vont également être mise en examen pour non assistance à personne en danger, et pour l'une d'entre elles pour soustraction d'un criminel à une arrestation et aux recherches.

Les conducteurs de Chronoplus à Bayonne ont annoncé qu'ils allaient exercer leur droit de retrait ce mercredi encore, aucune action n'est pour l'instant décidée par les syndicats palois. La réflexion est en cours.

À Pau, comme à Bayonne, on risque pour notre santé physique. On y pense le matin en partant au travail.

— Jean-Claude Berger, délégué Force ouvrière à Idelis