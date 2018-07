Les deux frères âgés de 27 et 24 ans, arrêtés en fin de semaine dernière pour avoir frappé un couple de policiers en dehors de leur service en Seine-et-Marne, ont été respectivement condamnés mercredi à quatre ans et demi et trois ans et demi de prison ferme.

Les deux frères de 27 et 24 ans arrêtés après l'agression d'un couple de policiers en dehors de leur service à Othis (Seine-et-Marne) la semaine dernière ont été respectivement condamnés mercredi à quatre ans et demi et trois ans et demi de prison ferme.

L'aîné, 27 ans, avait été interpellé vendredi par les enquêteurs de la police judiciaire de Meaux. Son cadet, âgé de 24 ans avait été arrêté la nuit suivante.

L'agression a soulevé une vague d'indignation jusqu'au sommet de l'Etat.

Pas de mots assez durs pour l’ignominie et la lâcheté des deux voyous qui ont agressé hier soir à Othis un couple de policiers en dehors de leur service sous les yeux de leur petite fille. Ils seront retrouvés et punis. Tout mon soutien pour ces policiers et leur famille. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 5, 2018

Les deux victimes, une brigadière en poste à Aulnay-sous-Bois et son compagnon également policier en Seine-Saint-Denis, très choquées, ont été hospitalisées.

Le parquet avait requis quatre ans de prison, dont un an avec sursis, à l'encontre de l'aîné déjà condamné pour violences en 2014, et trois ans dont six mois avec sursis à l'encontre du cadet.