Agression d'un élu à Chemazé : "Un comportement inadmissible, un manque de respect, du gâchis"

Difficile de comprendre ce qui a poussé cet élu à se montrer violent ce jeudi soir lors du conseil municipal de Chemazé, une commune située à quelques kilomètres de Château-Gontier-sur-Mayenne. La maire Caroline Fouilleux venait d'annoncer le report de la séance, pas assez de conseillers présents, après le retrait justement de cet élu d'opposition et de sa colistière.

C'est alors qu'il s'en est pris à plusieurs membres du conseil et du personnel administratif de la municipalité. Le ton est monté. L'adjoint François Bellanger lui a demandé de sortir de la salle, faisant valoir son pouvoir de police. Mais il a refusé d'obtempérer. Une fois sur le parvis de la mairie, l'esclandre a dégénéré. L'adjoint affirme avoir reçu un violent coup de pied au niveau du genou et d'avoir été projeté contre la porte.

François Bellanger a porté plainte : "Cet élu d'opposition était ingérable. Je l'ai invité à quitter la séance. Il a refusé. Je lui ai dit de sortir et il m'a dit que je n'avais aucune autorité sur lui. Devant la mairie, il m'a donné un coup de pied. La violence verbale, on peut l'excuser mais pas la violence physique. J'ai fait constater mes blessures légères. Avoir un tel comportement, dans un village aussi paisible, c'est dommageable et c'est du gâchis. On n'est pas élu pour se faire rentrer dedans", témoigne-t-il à France Bleu Mayenne. "C'est un comportement inadmissible, c'est un manque de respect, nous sommes censés montrer l'exemple à nos usagers", confie, pour sa part, la maire de Chemazé Caroline Fouilleux.

L'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique est un délit. L'auteur risque six mois de prison et 7.500 euros d'amende.