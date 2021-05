Agression d'un élu en Côte-d'Or : le maire d'Ouges témoigne

Le maire d'Ouges, Jean-Claude Girard, se souviendra sans doute longtemps de ce dimanche de Pentecôte. Un dimanche dont la quiétude a été perturbée par un jeune homme qui circulait à vive allure en quad sur les bords du canal de Bourgogne, endroit prisé pour les promenades à pied ou à vélo. L'élu est donc intervenu pour demander au pilote de ralentir. Ce dernier n'a pas apprécié et l'a fait savoir dans un premier temps par des mots, avant de revenir un peu plus tard avec du renfort et des barres de fer.

C'est à cet endroit qu'a eu lieu l'agression du maire d'Ouges ce dimanche de Pentecôte © Radio France - Stéphanie Perenon

Frappé dans le dos, il perd connaissance

C'est là que le maire a été frappé dans le dos avant de perdre connaissance. Des administrés sont alors arrivés pour lui prêter main forte et lui porter secours. L'un de ses habitants a alors brandi une carabine pour faire fuir les assaillants. Le maire, Jean-Claude Girard a porté plainte contre ses agresseurs.

De très nombreuses réactions depuis l'agression de l'élu de Côte-d'Or

Depuis l'annonce de l'agression dont a été victime Jean-Claude Girard, les réactions sont très nombreuses. Des élus de Côte-d'Or et bien au-delà du département condamnent de manière unanime ces faits et appellent à ce que leurs auteurs soient vite interpellés et jugés. Dans un communiqué, le préfet de la Côte-d'Or, Fabien Sudry explique aussi que "s’en prendre à un élu de la République, c’est s’en prendre à la République toute entière.".

Un maire plus déterminé que jamais

Jean-Claude Girard remercie tous ceux qui l'ont soutenu suite à cette agression et explique repartir sur le terrain avec détermination.

"On a une notion de service public et de rendre service au public, de proximité et d'élu du terrain. Quelque soit l'étiquette. Il n'y a pas de notion politique. On souhaite tous que nos administrés vivent dans la sérénité. C'est un événement malheureux mais ce que je retiens surtout c'est le soutien et le courage de mes administrés dans ces conditions difficiles." précise le maire d'Ouges.

Le maire d'Ouges, Jean-Claude Girard après son agression Copier

Le maire d'Ouges en compagnie du président de l'association des maires de Côte-d'Or, Ludovic Rochette © Radio France - Stéphanie Perenon

Un administré a également reçu un coup de poing dans la figure explique Jean-Claude Girard. "Je pense très fort à lui, ainsi qu'à tous les témoins de la scène, hommes et femmes, qui ont tous été marqués psychologiquement" ajoute le maire déterminé à reprendre ses activités en toute sérénité et poursuivre son mandat à la tête de la mairie d'Ouges. Jean-Claude Girard rappelle au passage que les maires ont des pouvoirs de police, souvent difficiles à faire valoir car il n'y a pas de police municipale. "Très souvent, on travaille dans le dialogue, mais cette fois, ça s'est mal terminé." regrette t'il.

Le maire d'Ouges, Jean-Claude Girard Copier

La mairie d'Ouges où Jean-Claude Girard a été élu © Radio France - Stéphanie Perenon

Lionel fait partie des habitants qui sont venus aider le maire. C'est lui qui a fait fuir les agresseurs. Il n'a pas été blessé mais il est très choqué. Il explique qu'il jouait à la pétanque avec des amis lorsqu'un monsieur est venu nous avertir que le maire avait des problèmes. Nous y sommes allés. Il y avait un petit jeune qui était sur son quad et qui insultait le maire. Je lui ai dit "il faut arrêter". L'individu a alors tourné son quad, j'ai retiré les clés et je les ai donné au maire, et je lui ai dit que les flics allaient venir".

"Barrez vous, sinon je vous tue!"

C'est à ce moment que le jeune pilote a dit qu'il appelait ses copains. Une BMW est arrivée et des hommes sont descendus et tout a dégénéré. "J'ai pris alors une carabine et je leur ai dit de se barrer sinon je les tuais" explique Lionel qui précise que cela fait des mois qu'ils tournent avec des motos et qu'ils se foutent de tout!

Lionel qui est venu porter secours au maire d'Ouges Copier

L'enquête a été confiée aux gendarmes de Quetigny