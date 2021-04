Agression d'un médiateur au Mans : l'auteur des faits interné en hôpital psychiatrique

L'auteur de l'agression au couteau contre un médiateur de la Ville du Mans mardi a été interné en hôpital psychiatrique, indique la procureure du Mans. Mardi, ce natif du Mans âgé de 50 ans a légèrement blessé un médiateur à la tête et au bras avant de prendre la fuite. Il a été interpellé par la police dans la foulée.

Un état de santé mentale incompatible avec la garde à vue

Le parquet indique que "le médecin psychiatrique qui l'a examiné a conclu à un état de santé mentale incompatible avec une mesure de garde à vue". Le mis en cause bénéficiait déjà d'un suivi pour troubles psychiatriques et il n'a pas d’antécédents récents en matière judiciaire, précise la procureure. L'enquête pour tentative de meurtre et menaces de mort se poursuit, conduite par la police du Mans.