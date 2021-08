Agression d'un octogénaire à Échirolles : le mineur auteur du coup de couteau mis en examen

Un mineur de 16 ans a été mis en examen ce jeudi par un juge des enfants de Grenoble pour "violence avec arme ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours (10 jours) et dégradations" indique le parquet de Grenoble. Qui précise que ce jeune garçon originaire de la Sarthe et qui se trouvait en vacances en Isère, a été placé sous contrôle judiciaire avec notamment interdiction de paraître dans le département. Ces mesures font suite à l'agression au couteau dont a été victime un homme de 81 ans mardi à Échirolles, quartier de la Frange verte. Le majeur qui se trouvait également sur les lieux, âgé de 19 ans, est lui hors de cause. Rappelons que les jours de la victime ne sont pas en danger.

Un scénario qui a évolué au fil de l'enquête

L'enquête, et notamment l'utilisation d'images de vidéosurveillance, ont néanmoins permis d'établir un scénario différent des premiers récits, un peu confus vraisemblablement en raison de la proximité des faits. Initialement le vieux monsieur avait été agressé par deux jeunes à qui il reprochait simplement de le gêner lors d'une manœuvre de stationnement. Le mineur avait alors percé les pneus de la voiture avant de lancer un "je vais te crever" et de frapper la victime. In fine il s'avère que le monsieur de 81 ans a d'abord frôlé le jeune majeur avec sa voiture. "Une altercation verbale a alors éclatée, explique le parquet de Grenoble, puis la personne âgée est sortie de son véhicule pour aller au contact [...] après que son rétroviseur a été replié avec force par le mineur". C'est à ce moment-là que le jeune garçon aurait sorti un couteau pour tenir à distance la victime, qui a néanmoins réussi à porter un coup de pied à l'entrejambe. C'est alors qu'il était déséquilibré que le mineur a porté le coup de couteau. Ce qui n'a pas empêché l'octogénaire de revenir à son véhicule pour y récupérer une barre de fer et menacer les jeunes. Les pneus de la voiture ont été crevés ensuite. L'auteur du coup de couteau expliquant qu'il voulait ainsi éviter que le vieil homme ne les poursuivent.