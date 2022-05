Agression d'un policier en civil à Bordeaux : le syndicat Alliance dénonce "un lynchage"

L'agression, ce samedi à Bordeaux, d'un policier continue de provoquer un vif émoi dans les rangs des forces de l'ordre. Alors que le gardien de la paix de 49 ans a été roué de coups de pied et de poing sous les yeux de sa famille sur le cours de la Martinique, le syndicat de police Alliance dénonce "le lynchage" d'un homme, tabassé "parce qu'il est policier".

"Notre collègue est dévasté" - Eric Marrocq, secrétaire régional du syndicat Alliance

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Garde à vue prolongée

L'agression a eu lieu samedi vers 15 heures alors que le gardien de la paix était en civil. Il sortait d'un restaurant accompagné de son épouse et de ses deux filles de 10 et 12 ans. La famille marchait sur un trottoir en plaisantant. "L'agresseur a cru qu'ils se moquaient de lui", raconte Eric Marrocq, le secrétaire du syndicat Alliance en Gironde.

"Il est blessé dans sa chair et dans son amour-propre"

"Notre collègue a sorti sa carte professionnelle de policier pour apaiser la situation". Loin de calmer l'individu, la vue du badge aurait au contraire provoquer "un déchaînement de haine et de violences".

Le policier de 49 ans a reçu une bouteille en verre sur le crâne et une série coups de pied et poing. Il souffre de nombreuses contusions au visage et sur le corps. Sa plaie au cuir chevelu a nécessité neuf points de suture. Il s'est vu prescrire sept jours d'ITT.

L'agresseur a été interpellé rive droite, à Lormont, deux heures après les faits. Il serait alors à nouveau rebellé, selon Alliance. "C'est un homme défavorablement connu des services". La garde à vue du suspect a été prolongée dimanche. Il devrait être déféré devant la justice ce lundi.

"Nous espérons une réponse pénale à la hauteur de la gravité de l'agression", déclare le syndicat de police Alliance.