Un policier municipal de Dargnies à l'Ouest de la Somme a été agressé ce mercredi matin lors du contrôle d'un automobiliste. Le conducteur a refusé d'obtempéré et pris la fuite en traînant sur plusieurs mètres l'agent. Le policier est légèrement blessé, l'automobiliste recherché par les gendarmes.

Amiens, France

Un policier municipal de Dargnies âgé de 45 ans a été agressé ce mercredi matin vers 9h30 lors d'un banal contrôle, celui d'un automobiliste en infraction. Le conducteur refuse d'obtempérer : le ton monte entre les deux hommes, le conducteur devenant de plus en plus agressif le policier municipal décide alors de faire intervenir les gendarmes. Les militaires n'ont pas le temps d'arriver : l'automobiliste a pris la fuite en renversant le policier municipal et en le traînant sur une vingtaine de mètres.

Le policier municipal hospitalisé

Âgé de 45 ans, le policier municipal a été légèrement blessé. Il est hospitalisé à Abbeville. Quant au conducteur identifié et selon nos informations déjà connu des forces de l'ordre, il est en fuite mais activement recherché par les gendarmes de la Somme.

Le préfet de la Somme condamne cette agression

Dans un communiqué, Philippe De Mester, le préfet de la Somme dit avoir appris avec une "profonde indignation" cette agression qu'il "condamne fermement". Philippe De Mester adresse tout son soutien au policier victime et sa famille.