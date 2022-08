Agression d'un septuagénaire à Edon (Charente) : les auteurs présumés en garde à vue

Moins d'un mois après les faits, deux personnes ont été interpellés et placés en garde à vue pour l'agression d'un septuagénaire, à coups de marteau à Edon, à la limite de la Charente et de la Dordogne. La fille de la victime et son ami doivent être présentés à un juge d'instruction ce mercredi.