Agression d'une enseignante en Seine-et-Marne : le lycéen condamné à cinq mois de sursis

Un adolescent a été condamné à cinq mois de prison avec un sursis probatoire de deux ans ce mercredi par le tribunal correctionnel de Melun, après avoir agressé une enseignante pendant un cours au lycée professionnel de Combs-la-Ville, en Seine-et-Marne.

140 heures de travaux d'intérêt général

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrait l'enseignante se mettre devant la porte de la classe pour empêcher le lycéen d'en sortir. Celui-ci a forcé le passage en ouvrage violemment la porte, faisant brutalement tomber la professeure. Le jeune homme a aussi été condamné à 140 heures de travaux d'intérêt général. Il a l'interdiction d'entrer en contact avec la victime et doit l'indemniser. Il doit aussi suivre un stage de citoyenneté à ses frais, a l'obligation de travailler et de se former. Par ailleurs, il a l'obligation de recevoir des soins pour son addiction au cannabis et pour son impulsivité.

"Sa rescolarisation se fera dans un établissement spécial, j'y veillerai, de façon à ce que, aussi bien sur le plan pénal que sur le plan disciplinaire, nous soyons extrêmement fermes et stricts et cette affaire en est une des démonstrations", a déclaré le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer lors de la séance des questions au gouvernement au Sénat. Deux autres élèves mineurs, poursuivis pour avoir filmé et diffusé sur les réseaux sociaux l'altercation, seront jugés en audience de culpabilité le 23 novembre.