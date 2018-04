Cinq jours après la violente agression d'une femme dans la cave d'un immeuble, une homme est en détention provisoire. Ce jeune de 19 ans a reconnu avoir frappé cette femme mais il nie l'avoir violée. Selon lui, aucune autre personne ne se trouvait avec lui dans la cave. Une instruction pour viol en réunion, séquestration et vol en réunion a été ouverte.

"Elle m'a expliqué qu'elle venait de se faire agresser dans une cave"

Ce mercredi 11 avril, France Bleu Périgord a pu recueillir le témoignage de l'homme qui a porté secours à cette femme qui serait âgée d'une quarantaine d'années. Stéphane habite le quartier Saint-Martin. Samedi matin il était en route pour le centre-ville quand il a aperçu la victime sur le trottoir. "Elle était nue et me faisait de grands signes. Elle semblait affolée. Elle était sous le porche de l'immeuble et en m'approchant et en ouvrant la porte j'ai senti la bombe lacrymogène." Stéphane est allé chercher une couverture dans sa voiture pour réchauffer la victime. "Elle m'a alors expliqué qu'elle venait de se faire agresser dans une cave, séquestrée par des personnes." Cette femme aurait confié avoir fait la fête mais ne plus se souvenir de rien. Stéphane a appelé la police et les pompiers qui sont rapidement arrivés sur les lieux.

"Elle était affolée et sentait la bombe lacrymogène" - Stéphane Copier

Stéphane est arrivé sur les lieux vers 9h mais il est surpris que personne ne soit venu en aide à la victime avant. "Il y a du passage dans cette rue. Elle m'a affirmé qu'elle avait frappé aux portes des voisins mais que personne n'avait ouvert. Les gens ont peut-être eu peur mais c'est assez surprenant. Je suis choqué aussi de voir qu'on puisse s'attaquer aux gens avec cette violence. Nous sommes à Périgueux, pas à Paris. Ça peut tous nous arriver."