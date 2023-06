Agression d'une femme et de sa petite-fille à Bordeaux : le suspect transféré en hôpital pyschiatrique

Interpellé et placé en garde à vue ce lundi soir après s'en être violemment pris à une femme de 73 ans et sa petite-fille cours de la Martinique à Bordeaux, l'agresseur présumé n'était pas dans un état compatible avec une garde à vue, apprend-on auprès du parquet ce mardi. Ce SDF de 29 ans, aux tendances schizophrènes et connu des services de police, a donc été transféré ce mardi après-midi vers l'hôpital psychiatrique Charles Perrens à Bordeaux.

ⓘ Publicité

"L'intéressé présente des troubles du comportement majeurs en lien avec une pathologie psychotique et schizophrène. Au moment des faits, il était selon des proches en rupture de soins" explique la procureure de Bordeaux dans un communiqué. Elle précise que la garde à vue reprendra "dès lors que son état de santé le permettra".