Agression d’une femme et de sa petite-fille : le maire de Bordeaux "extrêmement choqué"

Pierre Hurmic s’est exprimé ce mardi vers 10h40 à l’hôtel de ville suite à la double agression survenue cours de la Martinique où une femme de 73 ans et sa petite fille ont été violemment projetées au sol par un homme de 29 ans qui a été arrêté et placé en garde à vue.

« Je ne commenterai pas d’avantage ces faits si ce n’est pour apporter aux victimes, à la famille et à leurs proches tout mon soutien, tout le soutien de la ville de la ville de Bordeaux et toute notre empathie par rapport au drame qu’elles ont vécu. Je suis comme tous les Bordelais extrêmement choqué par cette agression. »

"Chronique malsaine de la récupération politique"

Le maire explique s’être entretenu ce mardi matin avec le Préfet et avec le directeur départemental de la sécurité publique. « La police et la justice sont à l’heure actuellement pleinement mobilisées pour apporter à cette agression la réponse pénale qu’elle mérite. »

« Depuis que je suis élu maire, ajoute Pierre Hurmic, j’ai souhaité travailler en bonne intelligence avec tous les interlocuteurs en charge de la sécurité et de la tranquillité publique. Chacun prend ses responsabilités pour assurer à nos concitoyens la sécurité à laquelle ils ont droit. C’est un souci constant et je n’attends pas ce type d’événement aussi grave et aussi préoccupant soit-il pour affirmer ce qu’est mon engagement. »

L’élu a en revanche refusé de s’exprimer sur les commentaires et les critiques de la classe politique sur sa gestion de la question de la sécurité. « Je n’entends pas commenter des réactions qui non seulement sont indécentes mais sont indignes. Je pense à des réactions politiques locales et nationales idéologiques. Ne comptez pas sur moi pour abonder dans cette chronique malsaine de la récupération politique. La gravité de la situation fait que je ne tiens pas qu’on fasse un débat sur les politiques de sécurité. »