Violences conjugales : un collectif féministe appelle au rassemblement devant le commissariat de Blois

Un rassemblement ouvert au public, est organisé ce mardi après-midi, devant le commissariat de Blois dans le Loir-et-Cher. L'appel est lancé par le collectif Droits des femmes 41 et relayé par le NPA du Loir-et-Cher. C'est dans ce même commissariat qu'une jeune femme de 24 ans s'était rendue, il y a une semaine, pour dénoncer les violences et le harcèlement qu'elle subissait de la part de son ex-compagnon. Ce jour-là, elle avait été invitée par les policiers à revenir le lendemain. Deux heures plus tard elle était retrouvée inconsciente dans le hall d'un immeuble.

Son ex-compagnon, un homme de 27 ans, a reconnu avoir porté des coups de pied au visage de la victime, il a été écroué. Il a toutefois " contesté avoir eu l'intention de tuer son ancienne compagne". La jeune femme, elle, est dans le coma depuis. L'IGPN est saisie dans cette affaire.