Agression d'une jeune femme à son domicile à Besançon: 4 ans de prison ferme

L'agresseur d'une jeune femme à son domicile du quartier Battant à Besançon a été condamné ce lundi à 4 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Besançon. Il avait suivi dans la rue sa victime qui rentrait d'une soirée, et avait défoncé la porte de son appartement.

Besançon, France

Les faits remontent à la nuit de vendredi à samedi dans le quartier Battant à Besançon. Le prévenu suit dans la rue une jeune femme qui rentre d'une soirée entre amis. Elle arrive à son domicile, l'homme parvient à s'introduire dans l'immeuble et frappe à sa porte. La jeune femme refuse de lui ouvrir, il défonce la porte et pénètre dans l'appartement armé d'un couteau.

Agissant avec courage, la bisontine fait face à l'intrus, réussit à lui faire lâcher l'arme avant de s'enfermer dans la salle de bain et de prendre la fuite par la fenêtre. Elle se cache derrière des voitures et voit l'agresseur quitter les lieux. Alertés, les policiers de la BAC vont interpeller l'homme dans le quartier peu de temps après. Sur lui, ils découvrent les cartes bancaires, le téléphone et les lunettes de soleil de la victime.

Le courage de la victime

En garde à vue, l'homme affirme les avoir trouvé dans la rue. Mais lors de son procès ce lundi après midi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Besançon, il finit par avouer le vol, même s'il nie toujours avoir défoncé la porte et avoir agressé sa victime. Dans un premier temps la jeune femme n'avait pas reconnu son agresseur sur photos, mais à l'audience elle est formelle: c'est bien lui! Car elle a tenu à être présente: en larmes, malgré le traumatisme, elle témoigne à la barre. Son avocate, Me Catherine Bresson, salue son attitude: "elle a été extrêmement courageuse, elle a eu un instinct de survie pour se battre au moment des faits, et aujourd'hui elle vient à la barre affronter son agresseur".

Face à elle le prévenu se défend très maladroitement, sa version change plusieurs fois. Ce tunisien d'une vingtaine d'années en situation irrégulière explique que lui et sa compagne enceinte n'avaient rien mangé depuis 3 jours, que c'est pour cela qu'il a commis ce vol. Mais pourquoi alors n'avoir pas arraché le sac à main de la jeune femme dans la rue? Pourquoi l'avoir suivie jusque dans son appartement? On ne le saura pas. "On ne peut pas le laisser dans les rues chercher une nouvelle proie" assène le substitut du procureur, qui réclame "une peine correspondant à la gravité des faits": 5 ans de prison ferme. Le tribunal choisit de condamner le prévenu à 4 ans ferme, ainsi qu'à une interdiction définitive de territoire, à l'issue de sa peine il sera donc expulsé vers son pays d'origine.