Agression d'une joueuse du PSG : le rôle encore très flou d'Aminata Diallo

Après l'agression de Kheira Hamraoui dans les Yvelines jeudi dernier, l'enquête se poursuit et notamment la garde à vue d'Aminata Diallo, sa coéquipière et amie dont le rôle reste flou. Commanditaire, complice, victime ? Les enquêteurs tentent de comprendre.

Que s'est-il passé jeudi dernier près de Chatou dans les Yvelines ? Pourquoi Kheira Hamraoui, joueuse du PSG, a-t-elle été clairement visée par une agression violente ? Qu'a à voir Aminata Diallo, son amie et coéquipière dans cette affaire ? Pour l'instant, selon les informations de France Bleu Paris, aucune hypothèse n'est privilégiée et les enquêteurs s'attachent à démêler les rôles et mobiles de chacun.

Ce jeudi après-midi, la garde à vue d'Aminata Diallo se poursuit. Elle courre jusqu'à ce vendredi matin. Celle d'un membre de son "entourage amical" continue également, indique la procureure de Versailles à France Bleu Paris. Il s'agit d'un homme actuellement en prison et extrait de sa cellule pour être entendu, soupçonné d'être en lien avec le guet-apens tendu à Kheira Hamraoui. Les deux agresseurs de la footballeuse, eux, sont toujours recherchés. Leur identité inconnue pour le moment.

Commanditaire, complice ou victime ?

Dans tout ça, quel est le niveau d'implication d'Aminata Diallo ? Là aussi, tout est envisagé. La coéquipière de Kheira Hamraoui conduisait la voiture lors de l'agression, elle est en concurrence sur le même poste dans l'équipe mais son rôle n'est pas si clair, explique encore le parquet de Versailles. Est-elle commanditaire, complice, outil ou même victime ? La joueuse donne actuellement sa version des faits. Des explications vérifiées par les enquêteurs. Notamment avec les auditions des autres joueuses. Certaines ont déjà été entendues, d'autres le seront dans les jours à venir, tout comme certains membres du staff du PSG pour éclairer les enquêteurs sur d'éventuels conflits dans le vestiaire ou en dehors.

Les enquêteurs et le parquet ont encore quelques heures pour démêler tout ça avant la fin de la garde à vue. Plusieurs options alors, Aminata Diallo pourra être relâchée faute d'éléments ou déférée devant un juge si des poursuites judiciaires sont demandées à son encontre.