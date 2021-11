Agression d'une joueuse du PSG : le club annule sa conférence de presse avant d'affronter l'OL

Toujours sonné par l'agression de Kheira Hamraoui et l'interpellation d'Aminata Diallo, deux de ses joueuses, le club du PSG a annulé la conférence de presse d'avant match et l'entrainement ouvert aux médias prévus ce vendredi avant le match contre l'OL.

Le Paris SG a décidé, jeudi, d'annuler les activités médias de sa section féminine prévues vendredi à deux jours du sommet contre l'Olympique lyonnais en Championnat de France, et alors que sa joueuse, Aminata Diallo est toujours en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'agression de sa coéquipière, Kheira Hamraoui. La milieu internationale française du PSG a été agressée par des individus masqués la semaine passée en rentrant d'un dîner d'équipe, alors qu'elle se trouvait en voiture avec Aminata Diallo. Cette dernière avait été interpellée mercredi matin.

Dans ce contexte, l'entraînement initialement ouvert aux médias vendredi matin à Bougival, dans les Yvelines, se tiendra à huis clos. La conférence de presse de l'entraîneur Didier Ollé-Nicolle et d'une joueuse, prévue dans la foulée, n'aura pas lieu non plus. L'agression de Hamraoui et l'interpellation de Diallo, révélées par L'Equipe mercredi, ont fait beaucoup réagir. Notamment l'entraîneure de Lyon, prochaine adversaire des Parisiennes. Sonia Bompastor, a estimé mercredi que l'affaire était quelque chose "de forcément négatif" pour le football féminin. "Je suis encore un peu sonnée par cette information. Même chez les garçons, on avait jamais vu un tel précédent", a commenté la coach lyonnaise.

A 31 ans, Kheira Hamraoui compte 36 sélections avec l'équipe de France. Visage connu du ballon rond, elle a remporté la Ligue des champions avec le FC Barcelone en mai dernier, avant de rejoindre le PSG en début de saison avec une place de titulaire. Aminata Diallo (26 ans, 7 sélections) occupe le même poste qu'elle.