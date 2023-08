Agression d'une octogénaire à Guipry-Messac : le parquet de Rennes ouvre une enquête criminelle

Une enquête criminelle pour extorsion avec arme a été ouverte par le parquet de Rennes après l'agression d'une octogénaire à Guipry-Messac près de Redon (Ille-et-Vilaine) samedi 19 août 2023. Elle a été confiée à la communauté de brigades de gendarmerie de Redon avec le soutien de la Section de Recherche de Rennes.

Une femme âgée de 80 ans a été agressée à son domicile située rue de Vannes, près du cinéma, "pour un motif qui apparait crapuleux afin de commettre un vol" explique dans un communiqué le procureur de la République de Rennes. "Elle a été victime de nombreuses lésions et bénéficie d’une ITT (interruption temporaire de travail) de 10 jours" précise Philippe Astruc. Ses jours ne sont pas en danger mais son état ne permet pas aux enquêteurs de l'entendre. L'auteur de cette "agression indigne", selon les mots du magistrat est en fuite, mais "tout est naturellement mis en oeuvre" pour le retrouver.

Cette agression, survenue dans une commune tranquille des bords de Vilaine, a provoqué un certain émoi dans la population. L'octogénaire a été blessée au cou et au bras à l'arme blanche. Ce sont des voisins, qui l'ont retrouvé chez elle le lendemain, qui ont donné l'alerte et appelé les secours.