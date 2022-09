Agression d'une prof à Caen : une lycéenne lui a prodigué les premiers secours

Mercredi matin, la première heure de cours sera "banalisée" pour les 1 500 élèves du lycée Malherbe de Caen. Après l'agression au couteau d'une professeure de Français à l'issue d'un cours de Français dans une classe de 2nde, le rectorat et la direction de l'établissement préfèrent laisser à tous les élèves la possibilité de se reposer après le drame qui s'est déroulé ce mardi matin vers 11 heures. Après un cours de Français de deux heures en 2nde 1, un élève de 15 ans a agressé sa prof avec un couteau pour des raison inexpliquées, la blessant sérieusement à la gorge et au thorax.

Les jours de l'enseignante ne sont pas en danger. Selon les témoignages de plusieurs lycéens recueillis par France Bleu et des sources officielles, c'est une élève de 2nde qui lui a prodigué les premiers secours. Cette élève de la classe de 2nde avait assisté à l'agression à l'entrée de la classe en compagnie d'une dizaine d'autres adolescents qui étaient resté avec la prof échanger avant de rejoindre le cours de langue. Mais elle a fait preuve d'un certain sang-froid en opérant la premier soins à la victime, déchirant par exemple sa chemise pour lui faire un point de compression en attendant l'arrivée des pompiers. Selon nos informations, c'est elle aussi qui a directement appelé les secours depuis son téléphone portable.

Bertrand Deniau, vice-président de la région chargé des lycées, précise que "cette élève est jeune sapeur-pompier volontaire" (ndlr : JSP, les mineurs qui veulent devenir pompiers et qui font des formations dans les casernes). Une attitude dont s'est félicitée aussi la rectrice de l'Académie, Christine Gavini-Chevet, lors d'un point presse ce mardi soir devant le lycée : « Il y a des élèves qui suivent des cours de secourisme, explique-t-elle, on développe beaucoup cet aspect dans l’académie de Normandie, et ça a servi en l’occurrence pour aider cette professeure, et pour prévenir très rapidement les adultes qui sont intervenus très vite…Nos élèves ont été très réactifs, c’est ce que j’ai entendu dire par les professeurs ».

Selon les enseignants qui ont accompagné les élèves tout au long de l'après-midi, c'est globalement la classe qui a fait preuve d'un certain sang-froid. Des élèves qui ont été rendus à leurs parents en milieu d'après-midi et qui ont le choix, pour cette classe de 2nde, de revenir ou pas en cours mercredi matin. Car évidemment, les équipes du lycée Malherbe s'inquiètent des conséquences psychologiques sur les élèves dans les prochains jours. Trois cellules d'aide ont été diligentées par le rectorat.