Agression d'une surveillante dans un lycée d'Abbeville : un jeune est condamné à de la prison avec sursis

Le 5 septembre dernier, un jeune homme s'introduit dans le lycée professionnel Boucher de Perthes d'Abbeville pour récupérer sa copine. Il frappe violemment une surveillante et s'enfuit avec sa petite amie. Le jeune comparaissait ce mercredi devant le tribunal correctionnel d'Amiens.

Enzo âgé de 18 ans est très jaloux et très impulsif et n'a pas supporté que sa copine ne réponde pas à ses appels et textos. " 59 appels et sms en quelques heures " , précisera la présidente du tribunal correctionnel. *

Le jeune homme ne supporte pas que sa petite amie parle ou regarde d'autres garçons

Le jeune homme de 18 ans ancien élève dans l'établissement avait déjà empêché sa copine de faire sa rentrée le lundi 4 septembre. Il ne supporte pas qu'elle regarde ou parle à d'autres garçons. "Moi je ne parle pas filles" rétorque t-il à la barre. " Est-ce une raison pour s'introduire dans votre ancien lycée, frapper une surveillante et forcer votre petite amie à vous suivre " l'interroge la présidente. Enzo ne répond pas franchement et s'exprime difficilement. Le jeune homme a reconnu devant les enquêteurs ou devant un médecin expert qu'il voulait protéger sa copine à qui on cherchait des noises, la surveillante s'est interposée entre eux.

Sa petite amie se sentait menacée

La lycéenne précisera aux enquêteurs qu'Enzo n'a pas accepté de se faire repousser par une femme et qu'elle avait peur de lui. Elle se sentait menacée et c'est pour cette raison que ce mardi matin elle était dans le bureau de la surveillante.

L' assistante d'éducation a été arrêtée 8 jours et avait porté plainte.