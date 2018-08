Châteauroux, France

Deux ans de prison supplémentaire pour un détenu de Saint-Maur. Cet homme de 32 ans a agressé une surveillante mardi en fin d'après-midi au sein de la maison centrale. Le prisonnier lui a donné un coup de poing dans le nez. Elle s'est est sorti avec trois points de suture à la lèvre et trois jours d'ITT. Hier au tribunal correctionnel de Châteauroux, il était jugé en comparution immédiate pour violences sur personnes dépositaire d'autorité publique.

De 14 mois, à 8 années de prison

Cet homme, n'en n'est pas à sa première agression. En 2015 il est incarcéré pour violences et menaces de mort sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Depuis, il s'en est pris à trois surveillants. La gardienne de Saint-Maur, c'est sa quatrième victime. Si bien, qu'au lieu de faire 14 mois de prison, il purgera peut être huit années. D'ailleurs à l'audience il est décrit comme un détenu tout simplement ingérable.

"C'est le Caliméro de la prison" - la procureure de la République à Châteauroux.

Le trentenaire, brun, petit, se dit "irréprochable". Si le coup de poing est parti en plein visage de la surveillante, c'est à cause de ses propos inappropriés pour le faire rentrer dans sa cellule. À vrai dire, cette femme, plutôt présentée comme humaine et conciliante par différents témoignages, l'aurait persécuté comme l'ensemble de ses collègues. "Lui", qui a passé un CAP de Métallerie en prison et qui a "fait beaucoup d'efforts".

"C'est le Caliméro de la prison" lance la procureur. Cet homme a un vrai problème avec l'autorité et "encore plus visiblement, avec l'autorité féminine".