Agression de Yvan Colonna : rassemblements ce soir devant les préfectures de Bastia, Ajaccio et Corte

L'agression de Yvan Colonna à la prison d'Arles sème le trouble en Corse. Le militant nationaliste est en état de mort cérébrale ce mercredi soir. Les premières réactions se font entendre et des rassemblements sont prévus.

Parmi les premières réactions politiques, il y a celle du député d'Ajaccio (Les Républicains), Jean-Jacques Ferrara. Dans un communiqué, il a fait part de sa stupéfaction face à cette agression. Il demande aujourd'hui au gouvernement d'agir, sans délai, pour "faire en sorte qu'Alain Ferrandi et Pierre Alessandri soient rapprochés sans délai à la prison de Borgo".

Autre réaction, celle de Me Patrice Spinosi, c'est lui qui avait porté le dossier Colonna devant la cour de cassation et la cour européenne des droits de l'homme. L'avocat évoque "une colère extrêmement forte" de la famille et il parle de "défaillance."

Par ailleurs, Femu a Corsica, Core in fronte, Corsica Libera et toutes organisations de soutien aux prisonniers politiques, ainsi que les syndicats étudiants appellent au rassemblement ce soir à 18h devant les préfectures d'Ajaccio, Bastia et devant la sous-préfecture de Corte.